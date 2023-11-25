Kıvanç Tatlıtuğ: Evlilik aşkı kesinlikle öldürmüyor

Şu sıralar Beren Saat ile başrolleri paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündemde olan Kıvanç Tatlıtuğ evlilik hakkında konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ: Evlilik aşkı kesinlikle öldürmüyor

2008'de başlayan ve 2010'da sona eren Aşk-ı Memnu dizisiyle milyonları kendilerine hayran bırakan Beren Saat ve 13 yıl sonra yeniden bir arada. İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrolleri paylaşan ikili, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba adlı programa konuk oldu.

Başak Dizer ile evli olan ünlü oyuncu "Sence evlilik zor mu?" sorusuna "Sence sevgililik zor mu? Biz neden evliliği böyle bir kalıba sokuyoruz? Evlilik zor mu? Değil" diye yanıt verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ: Evlilik aşkı kesinlikle öldürmüyor - 1

"EVLİLİK NEDEN ÖTEKİLEŞTİRİLİYOR?"

Tatlıtuğ, "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusu karşısında ise "Kesinlikle öldürmüyor. Sence sevgililik aşkı öldürür mü? Evlilik neden ötekileştiriliyor? Evlilik 'tü kaka' bir şey mi? Evlilik güzel bir şey. Aşkın ömrü bitmesi gerekiyorsa sevgiliyken de biter. Bir raf ömrü vardır, onun bitmesi gerekiyordur, biter" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ: Evlilik aşkı kesinlikle öldürmüyor - 2

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturdu. Ünlü çift geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

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