Kıvanç Tatlıtuğ: Evlilik aşkı kesinlikle öldürmüyor

2008'de başlayan ve 2010'da sona eren Aşk-ı Memnu dizisiyle milyonları kendilerine hayran bırakan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl sonra yeniden bir arada. İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrolleri paylaşan ikili, İbrahim Selim'in sunduğu Ajaba adlı programa konuk oldu.

Başak Dizer ile evli olan ünlü oyuncu "Sence evlilik zor mu?" sorusuna "Sence sevgililik zor mu? Biz neden evliliği böyle bir kalıba sokuyoruz? Evlilik zor mu? Değil" diye yanıt verdi.

