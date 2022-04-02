Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin adı belli oldu (Kurt isminin anlamı nedir?)

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin çocuklarına Kurt adını verecekleri öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin adı belli oldu (Kurt isminin anlamı nedir?)

Haberler 02.04.2022 - 11:29

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(38) ile Başak Dizer'in (44) bu ay sonunda dünyaya gelmesi beklenen çocuklarının ismi belli oldu. İkili oğullarına Kurt adını verecek.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia edildi.

Tatlıtuğ bebek için yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin" demişlti.

Kurt isminin anlamı: Bir yeri, bir şeyi iyi bilen. Aldanmaz, kurnaz.

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