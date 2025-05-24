Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den mutluluk pozu
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Barselona'ya gitti. Dizer, eşiyle verdiği mutluluk pozunu takipçileriyle paylaştı.
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, yakın arkadaşları Zeynep Üner ile Ali Deveci'nin nikahlarına katılmak üzere Barselona'ya gitti.
BARSELONA'DA POZ VERDİLER
Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.
BABA OĞUL SPORDA
Öte yandan bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe'yi de spor salonuna götürmüştü.
Kıvanç Tatlıtuğ, ağırlık kaldırırken; babasına benzerliği ile dikkat çeken Kurt Efe ise salonda bisiklete binmişti.
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