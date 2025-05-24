Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den mutluluk pozu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Barselona'ya gitti. Dizer, eşiyle verdiği mutluluk pozunu takipçileriyle paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den mutluluk pozu

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, yakın arkadaşları Zeynep Üner ile Ali Deveci'nin nikahlarına katılmak üzere Barselona'ya gitti.

BARSELONA'DA POZ VERDİLER

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den mutluluk pozu - 1

BABA OĞUL SPORDA

Öte yandan bir süredir ekranlardan uzak olan , geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe'yi de spor salonuna götürmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den mutluluk pozu - 2

, ağırlık kaldırırken; babasına benzerliği ile dikkat çeken Kurt Efe ise salonda bisiklete binmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Londra pozları

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Londra pozları

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