Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den mutluluk pozu

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.



Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, yakın arkadaşları Zeynep Üner ile Ali Deveci'nin nikahlarına katılmak üzere Barselona'ya gitti.



BARSELONA'DA POZ VERDİLER

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.

