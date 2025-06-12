Kıvanç Tatlıtuğ ile Demet Akbağ'dan kulis pozu
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Tatlıtuğ, oyun sonrası Akbağ ile bir araya geldi.
Başak Dizer ile mutlu bir evliliği ve Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen ünlü isim, Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti.
Kıvanç Tatlıtuğ, oyun sonrası kuliste Demet Akbağ ile bir araya geldi. Bu anları Başak Dizer sosyal medya hesabından paylaştı.
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