Kıvanç Tatlıtuğ ile Demet Akbağ'dan kulis pozu

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Tatlıtuğ, oyun sonrası Akbağ ile bir araya geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Demet Akbağ'dan kulis pozu

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği ve Kurt Efe adında bir oğlu olan , oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen ünlü isim, , Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Demet Akbağ'dan kulis pozu - 1

, oyun sonrası kuliste ile bir araya geldi. Bu anları Başak Dizer sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'den yeni poz

Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'den yeni poz

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