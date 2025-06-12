Kıvanç Tatlıtuğ ile Demet Akbağ'dan kulis pozu

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği ve Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen ünlü isim, Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti.