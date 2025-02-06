Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni kare

2016 yılından bu yana mutlu birliktelikleri süren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer , 2022 yılında oğulları Kurt Efe 'yi kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için bir süreliğine Londra'ya gitmişti.

"EVLAT SAHİBİ OLMAK BAMBAŞKA"



Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce de baba olmakla ilgili konuşmuş ve "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun" demişti.