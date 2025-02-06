Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni kare
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu ve oğlunun pozu sosyal medyada gündem oldu.
2016 yılından bu yana mutlu birliktelikleri süren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için bir süreliğine Londra'ya gitmişti.
BABA OĞUL POZU
Zaman zaman oğluyla pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu karelere bir yenisini ekledi. Kurt Efe ile yeni bir fotoğrafını paylaşan Tatlıtuğ, "Velespit (bisiklet) candır" notunu düştü.
YORUM YAĞDI
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla pozuna Erkin Koray'dan "Şaşkın" şarkısını da ekledi.
Baba oğulun pozlarına binlerce beğeni ve "Harikasın", "Dünya tatlısı kurt", "En havalı baba", "Baba oğul karizma" gibi yorumlar geldi.
"EVLAT SAHİBİ OLMAK BAMBAŞKA"
Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce de baba olmakla ilgili konuşmuş ve "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun" demişti.
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