Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem'den Aşk-ı Memnu buluşması

Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Televizyon tarihine damga vuran dizinin oyuncuları bir araya geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem'den Aşk-ı Memnu buluşması

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitledi. 

Dizide "Adnan" karakterine hayat veren Selçuk Yöntem ile "Behlül"ü canlandıran yıllar sonra bir etkinlikte bir araya geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem'den Aşk-ı Memnu buluşması - 1

Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem'in rol aldığı Amadeus adlı oyunu izledi. İkilinin bir araya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz'in de rol aldığı oyunu, yapımcı Kerem Çatay ve oyuncu Hatice Arslan da izledi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem'den Aşk-ı Memnu buluşması - 2

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "11 Mart Amadeus Hatırası… Bugünkü oyunumuzda çok kıymetli sanatçılarımız , Hatice Aslan ve değerli yapımcı Kerem Çatay’ı görmekten büyük mutluluk duyduk" ifadeleri yer aldı.

Kerem Çatay, Aşk-ı Memnu dizisinin yapımcılığını üstlenmişti.

Aşk-ı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem ve Nihal'i Hazal Kaya bir araya geldi

Aşk-ı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem ve Nihal'i Hazal Kaya bir araya geldi

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