Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem'den Aşk-ı Memnu buluşması
Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Televizyon tarihine damga vuran dizinin oyuncuları bir araya geldi.
Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitledi.
Dizide "Adnan" karakterine hayat veren Selçuk Yöntem ile "Behlül"ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir etkinlikte bir araya geldi.
Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem'in rol aldığı Amadeus adlı oyunu izledi. İkilinin bir araya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Dilan Çiçek Deniz'in de rol aldığı oyunu, yapımcı Kerem Çatay ve oyuncu Hatice Arslan da izledi.
Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "11 Mart Amadeus Hatırası… Bugünkü oyunumuzda çok kıymetli sanatçılarımız Kıvanç Tatlıtuğ, Hatice Aslan ve değerli yapımcı Kerem Çatay’ı görmekten büyük mutluluk duyduk" ifadeleri yer aldı.
Kerem Çatay, Aşk-ı Memnu dizisinin yapımcılığını üstlenmişti.
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