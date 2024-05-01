Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe hakkında konuştu: Onun gelişimi bizi de büyütüyor

Son olarak Serenay Sarıkaya ile "Aile" dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe ile verdiği sahil pozlarıyla gündem olmuştu.
Ünlü oyuncu, 2 yaşındaki Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği "Natural Mystic" şarkısıyla paylaştı. Tatlıtuğ, yüzü olduğu markanın lansmanında oğluyla ilgili konuştu.
Muhabir Online'ın haberine göre, oyuncu "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun" dedi.
"ÇAĞATAY ULUSOY'LA KÜS MÜSÜNÜZ?" SORUSUNA YANIT
Öte yandan, Tatlıtuğ, muhabirlerin "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusunu yanıtlamıştı. Tatlıtuğ, "Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz" dedi.
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