Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe hakkında konuştu: Onun gelişimi bizi de büyütüyor

Son olarak Serenay Sarıkaya ile "Aile" dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe ile verdiği sahil pozlarıyla gündem olmuştu.﻿

Ünlü oyuncu, 2 yaşındaki Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği "Natural Mystic" şarkısıyla paylaştı. Tatlıtuğ, yüzü olduğu markanın lansmanında oğluyla ilgili konuştu.

Muhabir Online'ın haberine göre, oyuncu "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun" dedi.﻿

