Kıvanç Tatlıtuğ'dan anlamlı paylaşım: Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremler, büyük yıkım ve binlerce can kaybına sebep oldu.10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var.



Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP ile depremzedelere yardım için çalışan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Daha önce "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı" diyen oyuncu, "Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu..." mesajını paylaştı.

Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu… — Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) February 15, 2023

İKİNCİ KEZ BAĞIŞ YAPTI



Öte yandan Haluk Levent, sosyal medya hesabından oyuncunun 950 bin TL bağışladığını duyurmuştu.



TELEFONDA YARDIM TOPLADILAR



Kıvanç Tatlıtuğ, depremin ardından Ahbap Derneği ile birlikte afetzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent'e katılmıştı. Oyuncu, Oktay Kaynayca, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı ile telefonda çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla görüşerek yardım organize etmişti. O anları izlemek için tıklayın...

