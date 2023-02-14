Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni yardım

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.



Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP ile depremzedelere yardım için çalışan Kıvanç Tatlıtuğ, bir bağış daha yaptı. Levent, sosyal medya hesabından oyuncunun 950 bin TL bağışladığını duyurdu.

. @kivanctatlitug 950 bin ₺ ilk bir bağış daha yaptı @derdoboi06 100 bin Euro bağış yaptı



👏👏👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2023

TELEFONDA YARDIM TOPLADILAR



Kıvanç Tatlıtuğ, depremin ardından Ahbap Derneği ile birlikte afetzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent'e katılmıştı. Oyuncu, Oktay Kaynayca, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı ile telefonda çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla görüşerek yardım organize etmişti. O anları izlemek için tıklayın.