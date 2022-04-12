Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Çarpışma dizisine açılan davada bilirkişi raporu

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı ‘Çarpışma’ dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia eden emekli polisin açtığı davada, bilirkişi raporunda davacının maddi tazminata hak kazandığı aktarıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Çarpışma dizisine açılan davada bilirkişi raporu

Haberler - İHA 12.04.2022 - 16:17 | Son Güncelleme : 12.04.2022 - 16:20

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Senarist ve aynı zamanda emekli bir polis olan Selçuk Olcay, başrolünde ’un yer aldığı ‘Çarpışma’ dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu ve senaryonun izinsiz kullanıldığını iddia ederek Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi’ne dava açmıştı.

Maddi ve manevi toplam 100 bin liralık tazminat talebinin bulunduğu davada, celse arasında bilirkişi raporu dava dosyasına ulaştı. Eserlerin tesadüfü aşacak şekilde benzerlik taşıdığı belirtildi.

dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda, davacı Olcay’ın ‘Adalet Melekleri’ adlı eseriyle ‘Çarpışma’ isimli eser arasındaki ana karakterlerin hikayelerinin tesadüfü aşacak oranda benzerlik taşıdığı, bunun da Olcay’ın eserine intihal oluşturacak düzeyde olduğu kaydedildi.

DAVACININ MADDİ TAZMİNATA HAK KAZANDIĞI AKTARILDI

Raporda, davacı Olcay’ın fikri hakkına tecavüzün oluştuğu ve yapımcıyla televizyon kuruluşunun toplam elde ettiği gelirle vergiler düşürüldükten sonra maddi tazminata hak kazandığı aktarıldı. Bilirkişi raporunda ayrıca, manevi tazminatın mahkemenin takdirine bırakıldığı belirtildi.

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