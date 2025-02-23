Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, İstanbul'da etkili olan kar yağışının keyfini çıkardı.

2016 yılından bu yana mutlu birliktelikleri süren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, kardan adam ve yanına da kardan köpek heykeli yaptı.

Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer de o anları, telefonun kamerasıyla kayda aldı. Dizer, eşinin o anlarını "Dünyanın en güzel kardan adamı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.