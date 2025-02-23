Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un kardan adam yaptığı anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı

2016 yılından bu yana mutlu birliktelikleri süren ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift,  İstanbul'da etkili olan kar yağışının keyfini çıkardı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı - 1

Bir süredir ekranlardan uzak olan , kardan adam ve yanına da kardan köpek heykeli yaptı.

Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer de o anları, telefonun kamerasıyla kayda aldı. Dizer, eşinin o anlarını "Dünyanın en güzel kardan adamı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer paylaştı: Dünyanın en güzel kardan adamı - 2

Ardından eşi 'un elleriyle yaptığı kardan adam ve kardan köpeğin bitmiş halini de paylaşan Başak Dizer, "Pes" ifadelerini kullandı.

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