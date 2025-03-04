Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Londra pozları

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılından bu yana mutlu beraberlikleri sürüyor. Ünlü çift, 2022 yılında da oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. LONDRA'DA AŞÇILIK EĞİTİMİ ALDI



Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için bir süreliğine İngiltere'ye gitmişti.

Kısa bir süre önce yurda dönen Tatlıtuğ ailesinden Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile Londra'da geçirdikleri keyifli anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.



"LONDRA" NOTUYLA PAYLAŞTI Başak Dizer, paylaşımına "Kasım, aralık, ocak... Londra" notunu düştü. Ünlü ismin yayınladığı aile pozlarında Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin keyifli hali dikkat çekti.

Londra'nın ikonik sokaklarında çekilen karelerde; baba oğulun pozuna "Maşallah, ne kadar güzel bir aile!", "Aile saadeti böyle olur" gibi yorumlar geldi.

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"DÜNYANIN EN GÜZEL KARDAN ADAMI" Öte yandan Başak Dizer, birkaç gün önce eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un kardan adam yaptığı anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Tatlıtuğ, kardan adam ve yanına da kardan köpek heykeli yapmıştı.

O anları telefonun kamerasıyla kayda alan Başak Dizer ise "Dünyanın en güzel kardan adamı" notuyla paylaştı. Ardından eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un elleriyle yaptığı kardan adam ve kardan köpeğin bitmiş halini de paylaşan Başak Dizer, "Pes" ifadelerini kullanmıştı.