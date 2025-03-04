Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Londra pozları

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda aşçılık eğitimi almak için ailesiyle İngiltere'ye gitmişti. Ünlü oyuncunun stil danışmanı eşi Başak Dizer de Tatlıtuğ ve oğulları Kurt Efe ile Londra'da geçirdikleri keyifli anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Londra pozları

Oyuncu ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılından bu yana mutlu beraberlikleri sürüyor. Ünlü çift, 2022 yılında da oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

LONDRA'DA AŞÇILIK EĞİTİMİ ALDI

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için bir süreliğine İngiltere'ye gitmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Londra pozları - 1

Kısa bir süre önce yurda dönen Tatlıtuğ ailesinden Başak Dizer, eşi ve oğlu Kurt Efe ile Londra'da geçirdikleri keyifli anlara dair kareleri hesabından paylaştı.

"LONDRA" NOTUYLA PAYLAŞTI

Başak Dizer, paylaşımına "Kasım, aralık, ocak... Londra" notunu düştü. Ünlü ismin yayınladığı aile pozlarında Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin keyifli hali dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Londra pozları - 2

Londra'nın ikonik sokaklarında çekilen karelerde; baba oğulun pozuna "Maşallah, ne kadar güzel bir aile!", "Aile saadeti böyle olur" gibi yorumlar geldi.

Kurt Efe'yi omzunda gezdirdi: Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni paylaşım

Kurt Efe'yi omzunda gezdirdi: Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni paylaşım

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"DÜNYANIN EN GÜZEL KARDAN ADAMI"

Öte yandan Başak Dizer, birkaç gün önce eşi 'un kardan adam yaptığı anları, hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Tatlıtuğ, kardan adam ve yanına da kardan köpek heykeli yapmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Londra pozları - 3

O anları telefonun kamerasıyla kayda alan Başak Dizer ise "Dünyanın en güzel kardan adamı" notuyla paylaştı.

Ardından eşi 'un elleriyle yaptığı kardan adam ve kardan köpeğin bitmiş halini de paylaşan Başak Dizer, "Pes" ifadelerini kullanmıştı.

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