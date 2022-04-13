Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satılarak sokak hayvanlarına bağışlandı

Kıvanç Tatlıtuğ sokak hayvanlarının tedavileri için düzenlenen bir müzayedeye güneş gözlüğünü bağışladı.



38 yaşındaki Tatlıtuğ'un 1970'ler modeli Japon yapımı güneş gözlüğü Seyrantepe'de düzenlen 'Mücevher Müzayedesi'nde satışa çıkarıldı.

Açılış fiyatı 10 bin TL olan güneş gözlüğü 25 bin liraya satıldı. Elde edilen gelir Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne bağışlandı.

"SOKAK HAYVANLARININ TEDAVİLERİ SAĞLANACAK"

Müzayedeci Uğur Batur, gelirin sokak hayvanlarına bağışlanacağını belirterek, "Kıvanç Bey gözlüğünü bize bağışladı. Japon yapımı 1970 model vintage gözlük. 25 bin liraya satıldı. Daha önce sahiplenmiş ve sokağa atılmış hayvanlar var, onların tedavileri sağlanacak" dedi.

