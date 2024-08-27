Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına beğeni yağdı: "Adamın köpeği bile yakışıklı"

Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolleri paylaştığı "Aile" adlı dizide rol alan Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma gündem geldi. Tatlıtuğ, köpeğiyle verdiği pozu paylaştı.
Oyuncu paylaşımına "İki gözüm" notunu düştü. "Adamın köpeği bile yakışıklı" gibi yorumların yapıldığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı.
YENİ ROLÜ BELLİ OLDU
Öte yandan, ünlü oyuncu, 1960’larda banka soygunları ile olduğu kadar halk arasında zekası ve karizmasıyla da büyük bir ilgi odağına dönüşen ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatı ekrana taşıyacak projede yer alacak. Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Levent Cantek'in kaleme alacağı dizi, dijital bir mecrada yayınlanacak.
Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, yapım şirketi Kampeon ile projede yapımcı ünvanıyla da yer alacak.
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