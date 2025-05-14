Kıyafet yasağına uydu! Halle Berry elbisesini değiştirmek zorunda kaldı

78. Cannes Film Festivali başladı. Altın Palmiye ödülünün verileceği festivalin jüri üyelerinden Halle Berry açılış gününde giyeceği elbiseyi değiştirmek zorunda kaldı.

12 günlük festivalin başlamasından bir gün önce, organizatörler kıyafet kurallarını güncellemişti.

Cannes jürisinin basın toplantısında konuşan Berry, "Bu gece Gupta marka bir elbisem vardı ama giyemeyeceğim çünkü çok büyük bir kuyruğu var. Kuralları çiğnemeyeceğim. Çıplaklık kısmı da iyi bir kural muhtemelen." dedi.

Oyuncu, daha sonra törene Jacquemus imzalı bir elbise ile katıldı.