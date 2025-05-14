Kıyafet yasağına uydu! Halle Berry elbisesini değiştirmek zorunda kaldı
Cannes Film Festivali'nin jüri üyelerinden Halle Berry, elbisesini yeni festival kuralları yüzünden değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.
78. Cannes Film Festivali başladı. Altın Palmiye ödülünün verileceği festivalin jüri üyelerinden Halle Berry açılış gününde giyeceği elbiseyi değiştirmek zorunda kaldı.
12 günlük festivalin başlamasından bir gün önce, organizatörler kıyafet kurallarını güncellemişti.
Cannes jürisinin basın toplantısında konuşan Berry, "Bu gece Gupta marka bir elbisem vardı ama giyemeyeceğim çünkü çok büyük bir kuyruğu var. Kuralları çiğnemeyeceğim. Çıplaklık kısmı da iyi bir kural muhtemelen." dedi.
Oyuncu, daha sonra törene Jacquemus imzalı bir elbise ile katıldı.
YENİ KURALLAR NEDİR?
Festival yönetimi, bu yıl ünlü isimlerin kırmızı halı stili hakkında bazı kararlar aldıklarını açıkladı. 24 Mayıs'a kadar sürecek festivalde, prömiyerlere ve diğer etkinliklere katılan yıldızların, katı kıyafet kurallarına uyması bekleniyor.
"ÇIPLAKLIK YASAKTIR"
Etkinliğin resmi web sitesinde "Kırmızı halıda ve festivalin herhangi bir bölgesinde çıplaklık yasaktır. Buna ek olarak, 'hacimli kıyafetler, özellikle de uzun bir kuyruğa sahip olan tasarımlar, konukların kırmızı halıdaki akışını engelleyen ve salonlarda oturmayı zorlaştıran kıyafetelere iizin verilmiyor." ifadeleri yer alıyor.
Film galalarına katılan kadınların uzun elbise, erkeklerin ise smokin giymesi "gerekli" olarak nitelendirildi.
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