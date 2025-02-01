Kızılcık Şerbeti yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan ilk kez açıkladı: Settar'dan önce bana geldiler

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren ve bir süredir hem Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat veren hem de NTV'de Empati programının sunuculuğunu yapan Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Oyunculuğu sevdiğini söyleyen Taylan, "Kendimi tiyatroda daha iyi ifade ediyorum. Ben devlet tiyatrosundan emekliyim. Orayı ocak olarak görüyorum, kendimi borçlu olarak görüyorum. Dışarıda oyun yapmaya devam ediyorum. Fırsat buldukça yapıyorum. Ben daha meselesi ağır olan şeyleri seviyorum. İstanbul dışına çıkacak vakit de kalmadı" ifadelerini kullandı.

"EMPATİ'NİN EN CAZİP TARAFI..." NTV ekranlarında yayınlanan Empati adlı programıyla alakalı konuşan Ahmet Mümtaz Taylan, "Empati'den çok memnunum. Benim orada en zevk aldığım şeyi söyleyeyim çok uçlu bir program. Bana en cazip gelen yanı bir kere orada konuşmak istediğimiz dostlarımızı çağırıyoruz. Benim en sevdiğim kısmı da oraya gelen insanların hepsi sevilen, tanınan insanlar. Ancak birçok yanı da bilinmeyen insanlar. O ortaya çıkıyor Empati'de" ifadelerini kullandı.

"BEN ORAYA ABDULLAH OLMAYA GİTTİM" Kızılcık Şerbeti dizisinde Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirip projeye veda etmesiyle yapıma dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan, o süreci şöyle anlattı: "Abdullah Ünal karakteri için önce bana gelmişlerdi. Sağlık durumum çok iyi değildi. O sene bana gelen projeleri reddettikten sonra açık kalp ameliyatı oldum. Settar oynadı, olağanüstü de oynadı. Hayat işte o rahatsızlandı. Ben zaten Settar rolü yapmaya gitmedim. Abdullah olmaya gittim."

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