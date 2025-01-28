Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'dan muhabirlere tepki

Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Özge Özacar, Cihangir'de görüntülendi. Mekandan çıkarken basın mensuplarının fotoğraf çekmesinden rahatsız olan genç oyuncu, flaşlar patlayınca tepki gösterdi. Özacar “Arkadaşlar, benden izin aldınız mı? Çekim yapıyorsunuz. Konuşmak istemiyorum. Arkadaşlarımla yemek yedik, şimdi evimize gideceğiz” dedi.



KIZILCIK ŞERBETİ'NE VEDA ETMİŞTİ

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Evrim Alasya gibi isimlerin paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine veda eden Özacar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İlk günden bugüne zaman ne kadar hızlı geçti. Görkem'i canlandırmak ve hikayesini anlatmak benim için büyük bir mutluluktu. Birlikte çalıştığım değerli ustalarım, hocalarım ve kıymetli oyuncu arkadaşlarım, kamera arkasında emek veren tüm yol arkadaşlarım, sizleri çok seviyorum! Ve değerli seyircilerimiz, her şey için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

