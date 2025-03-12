Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyat oldu

Alçılı kolunu paylaşan oyuncu, "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik" ifadelerini kullandı.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirdi.

Bir süredir dizide kolu alçılı oynayan Civelek bu sabah ameliyata alındı.

Ameliyata girmeden önce oyuncu, “Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin” notuyla paylaşım yaptı.