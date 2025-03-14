Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyat olmuştu: Hastane odasından paylaştı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, kolunu kırmış ve birkaç gün önce ameliyat olmuştu. Ameliyatının iyi geçtiğini açıklayan Civelek, hastane odasından ilk kez paylaşım yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyat olmuştu: Hastane odasından paylaştı

Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteri ile adından söz ettiren  Feyza Civelek, kolunu kırmıştı.

İki gün önce ameliyat olan ünlü oyuncu, ameliyatının iyi geçtiğini belirtmiş ve "Ameliyatım iyi geçti. Arayan, soran herkese teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyat olmuştu: Hastane odasından paylaştı - 1 Feyza Civelek, rol arkadaşı Evrim Alasya ve annesi Melis Civelek ile birlikte

"ANNEM VE EVRİM'İMLE HASTANEDE BİR ARADA"

Tedavisi hastanede devam eden Feyza Civelek, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı. Ünlü oyuncuyu Kızılcık Şerbeti dizinin senaristi hem de annesi olan Melis Civelek ve rol arkadaşı Evrim Alasya ziyaret etti.

Hastane odasından ilk kez paylaşım yapan Civelek, "Canım annem ve Evrim'imle hastanede bir arada. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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