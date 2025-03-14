Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyat olmuştu: Hastane odasından paylaştı

İki gün önce ameliyat olan ünlü oyuncu, ameliyatının iyi geçtiğini belirtmiş ve "Ameliyatım iyi geçti. Arayan, soran herkese teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteri ile adından söz ettiren Feyza Civelek, kolunu kırmıştı.

Feyza Civelek, rol arkadaşı Evrim Alasya ve annesi Melis Civelek ile birlikte

"ANNEM VE EVRİM'İMLE HASTANEDE BİR ARADA"

Tedavisi hastanede devam eden Feyza Civelek, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı. Ünlü oyuncuyu Kızılcık Şerbeti dizinin senaristi hem de annesi olan Melis Civelek ve rol arkadaşı Evrim Alasya ziyaret etti.



Hastane odasından ilk kez paylaşım yapan Civelek, "Canım annem ve Evrim'imle hastanede bir arada. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.