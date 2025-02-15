Kızılcık Şerbeti'nin "Nilay"ı Feyza Civelek kaza geçirdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Kızılcık Şerbeti'nin "Nilay"ı Feyza Civelek kaza geçirdi

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterini canlandıran Feyza Civelek talihsiz bir kaza geçirdi.

Alçılı kolunu paylaşan oyuncu, "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nin "Nilay"ı Feyza Civelek kaza geçirdi - 1
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