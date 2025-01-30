Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
Kızılcık Şerbeti dizisinin Nursema'sı Ceren Karakoç, "Empati" programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, ailesine dair açıklamalarıyla gündem oldu.
Daha önce birçok dizide rol alan ve üç sezondur Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Bilinmeyenlerini anlatan Karakoç, ailesiyle ilgili duygusal geçmişini ilk kez anlattı.
"BİRÇOK ŞEYİ BABAMDAN ÖĞRENDİM"
Ünlü oyuncu, "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var" dedi.
Babasının yaptıklarını anlatan Ceren Karakoç, "Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLUĞUM ANNESİZ GEÇTİ"
"Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu, annem gittikten sonra babamla yatardık" diyen ünlü isim, "Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum" şeklinde konuştu.
EŞİ OSMAN KARAKOÇ İLE NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI
Kendisi gibi oyuncu eşi Osman Karakoç'la tanışma hikayesini de anlatan Ceren Karakoç, “Ankara’da çalışırken, aynı şirkette ama farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde falan denk geliyorduk hep orada tanıştık. Aşık olduk" dedi.
Ünlü oyuncu, sözlerine "Osman 5 ay sonra bana evlenme teklif etti, hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Hemen kabul ettim, 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz” diye devam etti.
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