Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum

Ünlü oyuncu, "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var" dedi.

Bilinmeyenlerini anlatan Karakoç, ailesiyle ilgili duygusal geçmişini ilk kez anlattı.

Daha önce birçok dizide rol alan ve üç sezondur Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç , Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

Babasının yaptıklarını anlatan Ceren Karakoç, "Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUM ANNESİZ GEÇTİ"

"Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu, annem gittikten sonra babamla yatardık" diyen ünlü isim, "Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum" şeklinde konuştu.