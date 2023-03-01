Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant fotoğrafların sızdırılmasına karşı açtığı davayı kazandı

Bryant'ın avukatları yaptıkları açıklamada "Vanessa Bryant, eşi ve kızı için mücadele verdi. Bu davadaki zaferimizin bu tür bir olayın yaşanmasına engel olacağını umuyoruz" dedi. Aynı kazada eşini ve kızını kaybeden Chris Chester'ın 20 milyon dolar alacağı belirtildi.

"İHANETE UĞRADIM" DEMİŞTİ



Vanessa Bryant, dava sırasında verdiği ifadede, kaza sonrası ilk müdahale ekiplerinin eşi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın korkunç fotoğraflarını paylaştığını haberlerden öğrendikten sonra hak ihlaline ve ihanete uğradığını hissettiğini söylemişti.



Duruşma sırasında tanıklardan barmen Victor Gutierrez, polis memuru Joey Cruz'un kendisine ölümcül helikopter kazasından iki gün sonra yanmış vücut parçalarının resimlerini gösterdiğini anlattı.