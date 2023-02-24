Köknar Rüştü Tezay son yolculuğuna uğurlandı

Yaklaşık iki aydır kanser tedavisi gören MDM Print Yönetim Kurulu Başkanı Köknar Rüştü Tezay'dan acı haber geldi. Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata veda etti.



Habertürk'ün Eren Gürel'in haberine göre; Köknar Rüştü Tezay için Fenerbahçe Cami'nde cenaze namazı kılındı. Tezay, taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bayrağına sarıldı. Tezay'ın annesi Güner Tezay ve kardeşi Irmak Tezay, taziyeleri kabul etti.



ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞAN ÖLÜM Köknar Rüştü Tezay'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Cenazeye; Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Binnur Kaya, Bige Önal, Melis Birkan, Özgür Çevik ve Sarp Akkaya gibi birçok ünlü isim katıldı.



Oyuncu Tolga Sarıtaş, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü.

Köknar Rüştü Tezay'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömerli Aile Kabristanlığı'na defnedildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin