Komedyen Ben Stiller'dan Ukrayna'ya ziyaret

ABD'li oyuncu Ben Stiller, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Polonya'ya sığınmak zorunda kalan Ukraynalı mültecilerleri ve Ukrayna’yı ziyaret etti. Oyuncu, savaş dolayısıyla evsiz kalan mültecilere destek olduğunu göstererek takipçilerinden de Ukrayna halkı için destek mesajı çağrısında bulundu.

Komedyen Ben Stiller'dan Ukrayna'ya ziyaret

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 11:50

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BM İyi Niyet Elçisi ABD'li oyuncu Ben Stiller, geçtiğimiz gün Rusya’nın ’ya açtığı savaş sonucu ’ya sığınan mültecileri ve savaş mağduru yı zirayet etti.

56 yaşındaki Stiller Ukrayna'nın batı kısmına yaptığı ziyaretten yansıyan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da oyuncunun, mülteci çocuklardan biriyle ilgilenirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından, "BM İyi Niyet Elçisi ve Hollywood oyuncusu Ben Stiller Lviv'de görüldü. Polonya-Ukrayna sınırındaki Ukraynalı mültecilerle zaman geçirdi. Teşekkürler arkadaşım” notuyla paylaştı.

"SAVAŞIN ETKİLERİNİ PAYLAŞMAK VE DAYANIŞMA İÇİN BURADAYIM"

Stiller, Polonya’da Ukraynalı mültecilere yaptığı zirayetten yansıyan fotoğrafları sosyal medya hesabından, “Polonya'ya, Ukrayna'daki savaş ve şiddet nedeniyle hayatları paramparça olan ailelerle tanışmak için geldim. Yüzde 90'ı kadın ve çocuk olmak üzere milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Öğrenmek, savaşın etkilerini paylaşmak ve dayanışma için buradayım” notuyla paylaştı.

"UMARIM SİZLERDE DESTEK MESAJLARINIZI PAYLAŞIRSINIZ"

“Umarım sizlerde Ukrayna'da evlerini terk eden ve dünyanın dört bir yanına kaçmak zorunda kalan insanlar için destek mesajlarınızı paylaşırsınız” diyen Stiller, “Herkesin güvenlik hakkı vardır. Kim, nerede ve ne zaman olursa olsun” yorumuyla ziyaretinden yansıyan kareyi paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşı süresinde Ukrayna’ya desteğini göstermek amacıyla ülkeyi ziyaret eden ilk ünlü isim Stiller değil. Angelina Jolie de geçtiğimiz nisan ayında Ukrayna’yı ziyaret etmişti.

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