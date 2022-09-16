Konserleri iptal edilen müzisyen Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun: Hamileyken bile dövdü

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun dayak iddiaları sonrası yeni bir paylaşım geldi.



Torun, "Evlendiğim günden beri şiddet ve aldatılma çarkında döndüm durdum. Dövüldüm, hamileyken bile dövüldüm, tehdit edildim, aşağılandım. Kaan, 25 günlük bebeğimle beni terk etti" diye konuştu.



Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre; Öte yandan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konserleri organizatör tarafından iptal edildi.



Yapılan açıklamada, "Erkeklerin kadınlara yaptığı her şey mübahtır ve yanına kâr kalır anlayışına karşı bir duruş olarak grubun konserlerini satmama ve organize etmeme kararı aldım" denildi.