Köprüde intihara kalkışan genci Röportaj Adam (Mahsun Karaca) durdurdu

İstanbul’da yaşanan olayda, bir genç bilinmeyen bir nedenle köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. "Röportaj Adam" olarak bilinen Mahsun Karaca'nın da olay sırasında orada olduğu ortaya çıktı. Genç, Karaca'nın ikna çabası sonucu intihar girişiminden vazgeçti. Yoldan arabayla geçen biri Karaca'yı gençle konuşurken görüntülerken "Mahsun abi, tut adamı!" diye bağırdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU



"İllegal Hayatlar" ve "Mahsun J" gibi dijital yapımlarıyla tanınan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu şu sözlerle anlattı: "İkna ettim. Kız arkadaşıyla sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber." Karaca'nın gencin telefonunu "köprüde intihar eden adam" olarak kaydettiği görüldü.

MAHSUN KARACA KİMDİR?

Mahsun Karaca, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2017 yılında "Röportaj Adam" adıyla sosyal medya platformlarında içerik üretmeye başladı. YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. ​

