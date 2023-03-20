Kral Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'i Anneler Günü'nde andı

İngiletere'de dün Anneler Günü kutlandı. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden annesi Kraliçe Elizabeth'i unutmayan Kral Charles, annesiyle birlikte olduğu kareleri yayınladı.

Kral Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'i Anneler Günü'nde andı

Tüm dünyadan farklı olarak dün İngiltere'de Anneler Günü kutlandı. Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan , bu özel günde annesini andı. Kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Kral Charles'ın bebeklik hali yayınlandı. Diğer fotoğrafta ise Konsort Kraliçe Camilla ile annesi Rosalind Shand yer aldı.

Annesi 'in ölümünün ardından tahta çıkacak olan Kral Charles, mayıs ayında taç giyme töreniyle resmen İngiltere Kralı olacak. 

Kral Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'i Anneler Günü'nde andı - 1

Taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek.

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