Kral Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'i Anneler Günü'nde andı

Tüm dünyadan farklı olarak dün İngiltere'de Anneler Günü kutlandı. Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles, bu özel günde annesini andı. Kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Kral Charles'ın bebeklik hali yayınlandı. Diğer fotoğrafta ise Konsort Kraliçe Camilla ile annesi Rosalind Shand yer aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör The Royal Family (@theroyalfamily)'in paylaştığı bir gönderi Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkacak olan Kral Charles, mayıs ayında taç giyme töreniyle resmen İngiltere Kralı olacak.

Taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek.