Kral Charles'ın çikolatadan heykeli yapıldı

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkacak olan Kral Charles'ın mayıs ayında taç giyme töreni gerçekleşecek. İngiltere'nin heyecanla beklediği bu büyük güne özel, Kral'ın gerçek boyutlarında çikolatadan heykeli yapıldı.

Kral Charles'ın çikolatadan heykeli yapıldı

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan 'ın taç giyme töreni 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de gerçekleşecek. Tüm İngiltere'de büyük bir coşku ile kutlanacak taç giyme töreni için hazırlıklar sürüyor.

Heykeltraş ve çikolatacılardan oluşan bir ekip Kral'ın heykelini yaptı. İngiltere'nin hükümdarının gerçek boyutlarını göz önünde bulunduran ekip, 23 kilo ağırlığında Kral Charles heykeli yaptı.

130 SAATTE YAPILDI

Usta çikolatacı Jennifer Lindsey-Clarke'ın önderlik ettiği ekip 4 hafta boyunca 130 saat çalışarak heykeli ortaya çıkardı. 17 litreden fazla erimiş çikolata kullanılarak yapılan heykelin üzerinden farklı marka çikolatalar kullanıldı.

Kral Charles'ın çikolatadan heykeli yapıldı - 1

Kral Charles'a benzerliğiyle övgü toplan heykel, uzun saatler süren titiz bir çalışmanın ürünü. Heykeli yakından görenler, benzerliğin inanılmaz olduğunu dile getirdi.

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