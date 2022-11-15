Kral Charles'ın doğum gününe özel yeni portre

Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle, tahtın yeni sahibi olan Kral Charles geçtiğimiz günlerde 74. yaşını kutladı. İngiliz kraliyeti, Kral’ın yeni yaşına özel Windsor Parkı’nda çekilen bir portresini yayınladı. Yayınlanan portrede Kral Charles, yaşlı bir meşe ağacına yaslanırken görüntülendi.



Dün yayınlanan bu fotoğrafla birlikte Kral Charles’ın “Ranger” unvanı resmileşmiş oldu. Rangerler, ABD ve İngiltere' e millî parkları korumakla görevli bekçilere ve özel harekâtlara katılan seçkin komando birliklerine isimdir.



Bu unvanı daha önce Kral’ın babası Prens Philip 70 sene boyunca taşımıştı.