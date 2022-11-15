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Kral Charles'ın doğum gününe özel yeni portre

İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles’ün 74. yaşına özel yeni bir portresi paylaşıldı.

Kral Charles'ın doğum gününe özel yeni portre

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Charles İngiltere'nin yeni kralı ( kimdir?)

Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle, tahtın yeni sahibi olan Kral Charles geçtiğimiz günlerde 74. yaşını kutladı. İngiliz kraliyeti, Kral’ın yeni yaşına özel Windsor Parkı’nda çekilen bir portresini yayınladı. Yayınlanan portrede Kral Charles, yaşlı bir meşe ağacına yaslanırken görüntülendi.

Kral Charles'ın doğum gününe özel yeni portre - 1

Dün yayınlanan bu fotoğrafla birlikte Kral Charles’ın “Ranger” unvanı resmileşmiş oldu. Rangerler, ABD ve İngiltere' e millî parkları korumakla görevli bekçilere ve özel harekâtlara katılan seçkin komando birliklerine isimdir.

Bu unvanı daha önce Kral’ın babası Prens Philip 70 sene boyunca taşımıştı.

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