Kral Charles’ın koyu kırmızı rengin hakim olduğu portresi dikkat çekti

İngiltere Kralı Charles, kendisinin taç giymesinden bu yana ilk olduğu belirtilen resmi yağlı boya portresini tanıttı. Portrenin arka planının koyu kırmızı renklerde olması sosyal medyada dikkat çekti.

Ressam Jonathan Yeo tarafından yapılan portrede Kral Charles, canlı kırmızı tonlardan oluşan bir arka plan üzerinde, Galler Muhafızları askeri birliğinin üniformasını giymiş ve omzunun hemen üzerinde bir kelebekle tasvir ediliyor.