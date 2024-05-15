Kral Charles’ın koyu kırmızı rengin hakim olduğu portresi dikkat çekti

Şimdilerde kanserle mücadele eden Kral Charles'ın resmi yağlı boya portresi tanıtıldı.

Kral Charles’ın koyu kırmızı rengin hakim olduğu portresi dikkat çekti

İngiltere Kralı Charles, kendisinin taç giymesinden bu yana ilk olduğu belirtilen resmi yağlı boya portresini tanıttı. Portrenin arka planının koyu kırmızı renklerde olması sosyal medyada dikkat çekti.

Ressam Jonathan Yeo tarafından yapılan portrede , canlı kırmızı tonlardan oluşan bir arka plan üzerinde, Galler Muhafızları askeri birliğinin üniformasını giymiş ve omzunun hemen üzerinde bir kelebekle tasvir ediliyor. 

Kral Charles’ın koyu kırmızı rengin hakim olduğu portresi dikkat çekti - 1

Portredeki kelebeğin Charles’ın prenslikten krallığa geçişini tasvir ettiğini vurgulayan Ressam Yeo yaptığı açıklamada, "Bu projeye başladığımda, Majesteleri Kral hâlâ Majesteleri Galler Prensi idi ve omzunun üzerinde asılı duran resmettiğim kelebeğe çok benzer şekilde, bu portre de onun kamusal yaşamımızdaki rolü değiştikçe gelişti" dedi.

Kral Charles’ın koyu kırmızı rengin hakim olduğu portresi dikkat çekti - 2 Kraliçe Camilla'nın portresi

Sosyal medyada gündem olan tablo, 14 Haziran'a kadar Londra'daki Philip Mold Gallery'de halka açık sergilenecek.

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