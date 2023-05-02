Kral Charles'ın torunlarıyla hiç görülmemiş fotoğrafları yayınlandı

Kraliyet hayranları, Kral'ın prenslikten hükümdarlığa uzanan yolculuğunu anlatan belgeselde daha önce görülmemiş görüntüleri ilgiyle karşıladı.



Pek çok kişi, sosyal medyada "Kral dede harika!", "Ne kadar sevimli olduklarına bakın. O harika bir büyükbaba!" gibi mesajlar yazdı.

Kral Charles'ın gençlik dönemi röportajlarına da yer verilen belgeselde Charles, henüz 18 yaşındayken, "Bizi bir şirketten çok bir aile olarak düşünmeyi seviyorum. Ailemi çok özel insanlar olarak düşünme eğilimindeyim" sözleriyle yer alıyor.