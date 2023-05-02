Kral Charles'ın torunlarıyla hiç görülmemiş fotoğrafları yayınlandı

BBC'nin yeni hazırladığı kraliyet belgeselinde Kral Charles ile torunları Prens George ve Prenses Charlotte'ın birlikte çekilen görüntüleri yer alıyor.
2016'da çekilen ve dün akşam gösterilen "Charles R: The Making of a Monarch" adlı belgeselde Kral, torunu Prens George ile birlikte piknik masasında oturup sohbet ederken görülüyor.
İkinci görselde ise Kral Charles, Prenses Charlotte'ı eğlendirmeye çalışırken yer alıyor.
Bu fotoğraflar, Charles'ın torunlarının onun çevreyi koruma tutkusunu nasıl motive ettiğini açıkladığı röportaj kısmında gösterildi.
"Geleceğimizi, çocuklarımıza ve torunlarımıza ne bırakacağımızı çok önemsiyorum” diyen Kral, "Beni gerçekten harekete geçiren şey bu" ifadesini kullandı.
Kraliyet hayranları, Kral'ın prenslikten hükümdarlığa uzanan yolculuğunu anlatan belgeselde daha önce görülmemiş görüntüleri ilgiyle karşıladı.
Pek çok kişi, sosyal medyada "Kral dede harika!", "Ne kadar sevimli olduklarına bakın. O harika bir büyükbaba!" gibi mesajlar yazdı.
Kral Charles'ın gençlik dönemi röportajlarına da yer verilen belgeselde Charles, henüz 18 yaşındayken, "Bizi bir şirketten çok bir aile olarak düşünmeyi seviyorum. Ailemi çok özel insanlar olarak düşünme eğilimindeyim" sözleriyle yer alıyor.