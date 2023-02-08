Kral Charles’tan taziye mesajı: Kayıpların boyutlarını ancak hayal edebiliyorum

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından taziye mesajı yayımlayan İngiltere Kralı III. Charles, “Sevdiklerini kaybedenlerin ailelerine en derin ve en içten duygularımızı iletmek istedim” dedi. Charles, "Yaşanan acıların ve kayıpların boyutlarını ancak hayal edebiliyorum" mesajını paylaştı.

Kral Charles’tan taziye mesajı: Kayıpların boyutlarını ancak hayal edebiliyorum

İngiltere Kralı III. Charles, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen yıkıcı lerin ardından yayımladığı taziye mesajında eşi Konsort Kraliçe Camilla ve kendisinin Türkiye’deki deprem haberleri nedeniyle derinden üzüntü duyduğunu belirtti.

, “Bu korkunç trajedilerin sonucunda yaşanan acıların ve kayıpların boyutlarını ancak hayal edebiliyorum ve özellikle sevdiklerini kaybedenlerin ailelerine en derin ve en içten duygularımızı iletmek istedim. Düşüncelerimiz ve dualarımız, bu korkunç doğal afetten etkilenen herkesin yanı sıra acil durum hizmetleri ve kurtarma çalışmalarına yardım edenlerle birlikte” ifadelerine yer verdi.

Kral Charles’tan taziye mesajı: Kayıpların boyutlarını ancak hayal edebiliyorum - 1
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