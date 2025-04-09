Kral Kaybederse liderliği kaptırmıyor! Üç kategoride de birinci oldu

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, 8 Nisan Salı akşamı 8. bölümüyle ekranlara geldi.



Yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen yapım, bu hafta da liderliği kaptırmadı. Kral Kaybederse, tüm kategorilerde zirveye yerleşerek en çok izlenen dizi oldu.

