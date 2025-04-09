Kral Kaybederse liderliği kaptırmıyor! Üç kategoride de birinci oldu
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse, 8 Nisan Salı akşamı ekranlara gelen 8. bölümüyle üç kategoride de birinci oldu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, 8 Nisan Salı akşamı 8. bölümüyle ekranlara geldi.
Yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen yapım, bu hafta da liderliği kaptırmadı. Kral Kaybederse, tüm kategorilerde zirveye yerleşerek en çok izlenen dizi oldu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kral Kaybederse'nin dün akşam yayınanan 8. bölümüne, gizemli notları kimin yolladığının ortaya çıkması ve Kenan'ın hamlesi damga vurdu.
KADRODA KİMLER VAR?
Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Kral Kaybederse dizisinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.
Kral Kaybederse, her Salı 20.00’de Star’da!
KRAL KAYBEDERSE 9. BÖLÜM FRAGMANI
Kral Kaybederse'nin 9. bölüm fragmanına; Handan'ı cezalandırmak isteyen Kenan'ın Fikret'le yeniden karşı karşıya gelmesi damga vurdu.
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