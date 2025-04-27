Kral Kaybederse yıldızı Merve Dizdar'ın madalya sevinci

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisinde Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz ile başrolleri paylaşan Merve Dizdar, Fadi rolü kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu, eşi Cihan Ayger ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı.