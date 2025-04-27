Kral Kaybederse yıldızı Merve Dizdar'ın madalya sevinci
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'de Fadi'yi canlandıran Merve Dizdar, eşi Cihan Ayger ile birlikte İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı. Yarışı tamamlama madalyası alan ünlü oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisinde Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz ile başrolleri paylaşan Merve Dizdar, Fadi rolü kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu, eşi Cihan Ayger ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı.
"KLASİK POZ MU?"
10 kilometre koşan ünlü oyuncu, yarışı bitirme madalyası aldı. Merve Dzidar, mutluluğunu "İlk koşu yarışımı tamamladım" ifadeleriyle aktardı.
Ardından bir fotoğraf daha paylaşan Merve Dizdar, "Klasik poz mu?" notunu düştü.
2024'TE EVLENDİLER
2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu. Ünlü çift, 2024 yılında Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturmuştu.
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