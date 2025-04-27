Kral Kaybederse yıldızı Merve Dizdar'ın madalya sevinci

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'de Fadi'yi canlandıran Merve Dizdar, eşi Cihan Ayger ile birlikte İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı. Yarışı tamamlama madalyası alan ünlü oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Kral Kaybederse yıldızı Merve Dizdar'ın madalya sevinci

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizisinde Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz ile başrolleri paylaşan , Fadi rolü kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu, eşi Cihan Ayger ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'na katıldı.

Kral Kaybederse yıldızı Merve Dizdar'ın madalya sevinci - 1

"KLASİK POZ MU?"

10 kilometre koşan ünlü oyuncu, yarışı bitirme madalyası aldı. Merve Dzidar, mutluluğunu "İlk koşu yarışımı tamamladım" ifadeleriyle aktardı.

Ardından bir fotoğraf daha paylaşan , "Klasik poz mu?" notunu düştü.

Kral Kaybederse yıldızı Merve Dizdar'ın madalya sevinci - 2
Merve Dizdar'dan eşine: Bana ilham veriyorsun

Merve Dizdar'dan eşine: Bana ilham veriyorsun

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2024'TE EVLENDİLER

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