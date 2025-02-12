Kral Kaybederse'nin Fadi'si ve Handan'ı bir arada: Çok emek

Star TV'nin iddialı yeni dizisi Kral Kaybederse, dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide Halit Ergenç ile başrolleri paylaşan Aslıhan Gürbüz ile Merve Dizdar'dan Gürbüz, rol arkadaşıyla pozunu paylaştı.

Kral Kaybederse'nin Fadi'si ve Handan'ı bir arada: Çok emek

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu , 11 Şubat Salı akşamı ekran macerasına başladı.

İLK BÖLÜMÜ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Başrollerini Halit Ergenç, ve 'ün paylaştığı Kral Kaybederse ilk bölümüyle güçlü bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Gücün zirvesindeyken hayatı altüst olan Kenan Baran, yaşadığı düşüşle birlikte yaşadıklarını konu alan dizide Fadi'yi oynayan Merve Dizdar ile Handan'a hayat veren Merve Dizdar'dan yeni bir kare geldi.

Kral Kaybederse'nin Fadi'si ve Handan'ı bir arada: Çok emek - 1

"ÇOK EMEK, ÇOK HEYECAN, ÇOK ÇALIŞMAK"

İlk bölüm için rol arkadaşı ile pozunu paylaşan , "Çok emek, çok heyecan, çok çalışmak ve sonunda" ifadelerini kullandı.

yıldızlarının paylaşımı büyük ilgi gördü.

Kral Kaybederse'nin Fadi'si ve Handan'ı bir arada: Çok emek - 2

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin yeni dizisi 'nin 1. bölümüne; Kenan Baran'ın ihtişamlı hayatı ve herkesten gizlediği sevgilisinin ortaya çıkması damga vurdu.

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KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM FRAGMANI

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