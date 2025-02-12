Kral Kaybederse'nin Fadi'si ve Handan'ı bir arada: Çok emek

Gücün zirvesindeyken hayatı altüst olan Kenan Baran, yaşadığı düşüşle birlikte yaşadıklarını konu alan dizide Fadi'yi oynayan Merve Dizdar ile Handan'a hayat veren Merve Dizdar'dan yeni bir kare geldi.

Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz 'ün paylaştığı Kral Kaybederse ilk bölümüyle güçlü bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekti.

"ÇOK EMEK, ÇOK HEYECAN, ÇOK ÇALIŞMAK"

İlk bölüm için rol arkadaşı Merve Dizdar ile pozunu paylaşan Aslıhan Gürbüz, "Çok emek, çok heyecan, çok çalışmak ve sonunda" ifadelerini kullandı.

Kral Kaybederse yıldızlarının paylaşımı büyük ilgi gördü.