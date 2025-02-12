Kral Kaybederse'nin Fadi'si ve Handan'ı bir arada: Çok emek
Star TV'nin iddialı yeni dizisi Kral Kaybederse, dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizide Halit Ergenç ile başrolleri paylaşan Aslıhan Gürbüz ile Merve Dizdar'dan Gürbüz, rol arkadaşıyla pozunu paylaştı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu Kral Kaybederse, 11 Şubat Salı akşamı ekran macerasına başladı.
İLK BÖLÜMÜ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Kral Kaybederse ilk bölümüyle güçlü bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Gücün zirvesindeyken hayatı altüst olan Kenan Baran, yaşadığı düşüşle birlikte yaşadıklarını konu alan dizide Fadi'yi oynayan Merve Dizdar ile Handan'a hayat veren Merve Dizdar'dan yeni bir kare geldi.
"ÇOK EMEK, ÇOK HEYECAN, ÇOK ÇALIŞMAK"
İlk bölüm için rol arkadaşı Merve Dizdar ile pozunu paylaşan Aslıhan Gürbüz, "Çok emek, çok heyecan, çok çalışmak ve sonunda" ifadelerini kullandı.
Kral Kaybederse yıldızlarının paylaşımı büyük ilgi gördü.
KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse'nin 1. bölümüne; Kenan Baran'ın ihtişamlı hayatı ve herkesten gizlediği sevgilisinin ortaya çıkması damga vurdu.
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KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM FRAGMANI
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