Kral Kaybederse'nin Handan'ı 42 yaşında: İşte merak edilenleriyle Aslıhan Gürbüz
Star TV'nin salı akşamları izleyici ile buluşan, iddialı yeni dizisi Kral Kaybederse'nin Handan Baran'ı Aslıhan Gürbüz, bugün 42 yaşına bastı. İşte ünlü oyuncunun bilinmeyenleri...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve salı akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Kral Kayberse'de Handan'ı canlandıran Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat'ta 42 yaşına bastı. İşte doğum gününde ünlü oyuncunun hakkında merak edilenler...
16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Gürbüz'ün çocuğuklu İnegöl’de geçti. Küçük yaşlardan itibaren hep oyuncu olmak isteyen Gürbüz, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.
HAYATINI DEĞİŞTİREN KAZA
Seneler önceki bir röportajında üniversite döneminde geçirdiği trafik kazasının hayatını değiştirdiğini söyleyen ünlü isim, "O dönem tiyatro için gerekli olan gücü, devinimi bulamadım" demiş ve bu kaza sonrası televizyona yöneldiğini açıklamıştı.
2004'te Büyük Buluşma dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Gürbüz, daha sonra Gonca Karanfil, Bir Bulut Olsam gibi projelerde yer aldı. Yahşi Cazibe dizisiyle tanınan Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler'deki Merve Aksak rolü ile şöhreti yakaladı.
İSTANBUL'U TERK EDİP AYVALIK'A YERLEŞTİ
Ufak Tefek Cinayetler dizisi sonrası yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle İstanbul'dan uzaklaşan ve Ayvalık'a yerleşen ünlü oyuncu, bu kararını şu sözlerle açıklamıştı:
"Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM’ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik… Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar."
Gözlerden uzak sakin bir yaşam süren ve rol aldığı projeler için sık sık İstanbul'a gelen Gürbüz, doğa ile iç içe yaşamını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
KRAL KAYBEDERSE İLE EKRANLARA DÖNDÜ
Daha sonra Kor, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Mukadderat gibi birçok başarılı projede de boy gösteren Gürbüz, uzun bir aradan sonra Kral Kaybederse ile ekranlara döndü.
KENAN BARAN'IN ZARİF AMA KIRILGAN EŞİ...
Aslıhan Gürbüz, başrolleri Halit Ergenç ve Merve Dizdar ile paylaştığı Kral Kaybederse'de Handan karakterini oynuyor.
Ünlü ismin oynadığı karakter Handan ile ilgili detaylar ise şöyle:
Kenan Baran’ın zarif ama kırılgan eşi Handan. Sevgiye olan açlığı, onu Kenan’a bağımlı kılan en önemli nedenlerden biri… Tam da bu yüzden hiç tahmin etmediği biriyle aldatıldığını öğrendiğinde, hayatının seçimini yapmak zorunda kalacak.
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