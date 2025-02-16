Kral Kaybederse'nin Handan'ı 42 yaşında: İşte merak edilenleriyle Aslıhan Gürbüz

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve salı akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Kral Kayberse'de Handan'ı canlandıran Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat'ta 42 yaşına bastı. İşte doğum gününde ünlü oyuncunun hakkında merak edilenler...



16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Gürbüz'ün çocuğuklu İnegöl’de geçti. Küçük yaşlardan itibaren hep oyuncu olmak isteyen Gürbüz, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.



HAYATINI DEĞİŞTİREN KAZA



Seneler önceki bir röportajında üniversite döneminde geçirdiği trafik kazasının hayatını değiştirdiğini söyleyen ünlü isim, "O dönem tiyatro için gerekli olan gücü, devinimi bulamadım" demiş ve bu kaza sonrası televizyona yöneldiğini açıklamıştı.



2004'te Büyük Buluşma dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Gürbüz, daha sonra Gonca Karanfil, Bir Bulut Olsam gibi projelerde yer aldı. Yahşi Cazibe dizisiyle tanınan Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler'deki Merve Aksak rolü ile şöhreti yakaladı.