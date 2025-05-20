Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz'den set pozları
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'de Handan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, sette verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisinde Halit Ergenç ve Merve Dizdar ile başrolleri paylaşan Aslıhan Gürbüz, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, son olarak sette Fırat Özmüş'ün objektifine verdiği pozları yayınladı.
42 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına "Juliette olmadığımı anladığım o balkon" notunu düştü. Aslıhan Gürbüz'ün balkon pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?
16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Gürbüz'ün çocuğuklu İnegöl’de geçti. Küçük yaşlardan itibaren hep oyuncu olmak isteyen Gürbüz, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.
2004'te Büyük Buluşma dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Gürbüz, daha sonra Gonca Karanfil, Bir Bulut Olsam gibi projelerde yer aldı. Yahşi Cazibe dizisiyle tanınan Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler'deki Merve Aksak rolü ile şöhreti yakaladı.
Ufak Tefek Cinayetler dizisi sonrası yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle İstanbul'dan uzaklaşan ve Ayvalık'a yerleşen ünlü oyuncu, daha sonra Kor, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Mukadderat gibi birçok başarılı projede de boy gösterdi. Aslıhan Gürbüz, uzun bir aradan sonra Kral Kaybederse ile ekranlara döndü.
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