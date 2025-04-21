Kral Kaybederse'nin yıldızı Merve Dizdar'dan eşi Cihan Ayger'e: Bana ilham veriyorsun
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'de Fadi'ye hayat veren Merve Dizdar'ın eşi Cihan Ayger 37 yaşına bastı. Ünlü oyuncu da Ayger'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'de Fadi karakterini canlandıran Merve Dizdar, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.
2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu. Haziran 2024'te nikah masasına oturan ikiliden Ayger, 37 yaşına bastı.
Ünlü oyuncu, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.
"SONUÇTAN ZİYADE GİTTİĞİN YOL KIYMETLİ"
Eşinin fotoğraflarını paylaşan Merve Dizdar, "En sevdiğim şey doğum günlerimde sahnede ya da sette olmak. Sevdiğim işi yaparken doğduğum günün olması beni çok mutlu eder hep. Senin doğum gününde de aynı heyecanı ve mutluluğu hissettim. Daha güzel bir günde yarışamazdın. Üçüncü oldunuz ve Deniz Küreği Avrupa Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandınız. Çok gurur duyuyorum seninle" dedi.
"Sonuçtan ziyade gittiğin yol kıymetli" diyen Dizdar, "Azmin, sevdiğin ve inandığın şeylerin peşinden koşman, neşen, iyiliğin… Bana ilham veriyorsun. İnsan olmanın en güzel örneğisin zaafları ve güzellikleriyle... Tüm kötülüğe ve zorluğa rağmen senin gibi insanların olduğunu bilmek iyi geliyor. İyi ki doğdun cihan’cığım. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kral Kaybederse
- Merve Dizdar
- Sosyal Medya