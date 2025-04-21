Kral Kaybederse'nin yıldızı Merve Dizdar'dan eşi Cihan Ayger'e: Bana ilham veriyorsun

"SONUÇTAN ZİYADE GİTTİĞİN YOL KIYMETLİ"

Eşinin fotoğraflarını paylaşan Merve Dizdar, "En sevdiğim şey doğum günlerimde sahnede ya da sette olmak. Sevdiğim işi yaparken doğduğum günün olması beni çok mutlu eder hep. Senin doğum gününde de aynı heyecanı ve mutluluğu hissettim. Daha güzel bir günde yarışamazdın. Üçüncü oldunuz ve Deniz Küreği Avrupa Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandınız. Çok gurur duyuyorum seninle" dedi.

"Sonuçtan ziyade gittiğin yol kıymetli" diyen Dizdar, "Azmin, sevdiğin ve inandığın şeylerin peşinden koşman, neşen, iyiliğin… Bana ilham veriyorsun. İnsan olmanın en güzel örneğisin zaafları ve güzellikleriyle... Tüm kötülüğe ve zorluğa rağmen senin gibi insanların olduğunu bilmek iyi geliyor. İyi ki doğdun cihan’cığım. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.