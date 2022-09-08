Kraliçe Elizabeth tıbbi bakıma alındı

Diğre taraftan, Kraliçe'nin üst düzey danışmanlarından oluşan bir grup olan Özel Konsey, bugün Truss ve yeni Kabine üyelerine resmen yemin edecekti. Ancak, Kraliçe'nin rahatsızlığı nedeniyle tören ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğle vakti Buckingham Sarayı'ndan gelen haberler nedeniyle derinden endişe duyuyor. Benim düşüncelerim ve Birleşik Krallık'taki insanların düşünceleri şu anda Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte. Kraliçe'nin sağlığı konusunda gelecek haberleri bekliyoruz" dedi.

Bir saray kaynağı, en yakın kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın öldüğü yönündeki söylentilerin önemsenmemesi gerektiğini söyledi.

Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe rahat bir durumda ve Balmoral'da kalıyor" denildi.

AİLESİ YANINA GELDİ

Kraliçe Elizabeth'in kızı Prenses Anne ve en küçük oğlu Prens Edward da dahil olmak üzere dört çocuğunun da İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde olduğu belirtildi. Tahtın varisi Prens Charles ile eşi Camilla ve torunu Prens William'ın da şu anda sağlığı kötüleşen Kraliçe'nin yanında olduğu aktarıldı.



Öte yandan, Kraliçe bir süredir sağlık problemleri yaşıyor, yürüme güçlüğü nedeniyle baston kullanıyordu.



Tahtın birinci sırasındaki varisi olan oğlu Prens Charles bir süredir Kraliçe'nin görevlerini yerine getiriyordu.

EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN KADIN HÜKÜMDAR

70 yıldır tahtta olan Elizabeth, dünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV. Louis. Eylül 2015’te tarihin en uzun süre tahtta kalan kadın hükümdarı unvanını eline geçirdi.

Kraliçe II. Elizabeth ise babasının 6 Şubat 1952'de hayatını kaybetmesiyle 25 yaşında hükümdar oldu.



Eylül 2015'te ise, büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını aştığında en uzun süre hüküm süren İngiliz hükümdarı oldu.



O tarihte yaptığı açıklamada Kraliçe, bunun "hiç arzuladığı bir unvan" olmadığını söylemişti.



Elizabeth için 2-5 Haziran tarihleri arasında tahttaki 70’inci yıldönümü için görkemli bir Platin Jübile yapılmıştı.