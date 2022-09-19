Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni öncesi yeni bir portresi yayınlandı

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni bugün gerçekleşecek. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği cenaze töreni öncesi Kraliçe Elizabeth'in daha önce hiç yayınlanmamış bir portresi kraliyet tarafından paylaşıldı. Kraliçe'nin cenazesi, Sir Winston Churchill'in 1965'teki cenazesinden bu yana düzenlenen ilk devlet cenazesi olacak.