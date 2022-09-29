Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni açıklandı

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm nedeni açıkladı. Ölüm belgesi yayınlanan Kraliçe’nin ‘yaşlılık’tan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. 96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe'nin ölüm nedeniyle ilgili yayınlanan ilk resmi açıklamada, Kraliçe'nin ölüm yeri ve saatine dair bilgiler yer alıyor.