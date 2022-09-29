Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni açıklandı

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm nedeni açıkladı. Ölüm belgesi yayınlanan Kraliçe’nin ‘yaşlılık’tan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. 96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe'nin ölüm nedeniyle ilgili yayınlanan ilk resmi açıklamada, Kraliçe'nin ölüm yeri ve saatine dair bilgiler yer alıyor.
Belgede, Kraliçe Elizabeth'in İskoçya Aberdeenshire'daki Balmoral Kalesi'nde 15.10'da (İngiltere saatiyle) hayatını kaybettiği görülüyor. Kraliçe'nin ölüm belgesinde kızı Prenses Anne'in imzası bulunuyor.
MEZARI ZİYARETE AÇILDI
Öte yandan, Kraliçe 2. Elizabeth'in mezarı Windsor Kalesi’ndeki Saint George Şapeli’nde bugün ziyarete açıldı. Şapel ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek.
Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler cumartesi günleri 28,50 sterlin diğer günlerde 26,50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.
70 YIL HÜKÜM SÜRDÜ
70 yıl tahtta görev süren Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.
Elizabeth, Westminster Abbey'deki devlet töreni ve Windsor'daki anma töreninin ardından pazartesi akşamı Kral III. Charles ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin katıldığı özel bir törenle birlikte toprağa verildi.