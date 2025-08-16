Kraliyet Ailesi'nde yeni ev heyecanı

Prens William ve Kate Middleton, çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte Windsor Great Park’taki sekiz odalı Forest Lodge’a taşınmaya hazırlanıyor.

Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Galler ailesi bu yılın ilerleyen döneminde taşınacak” denildi.

The Sun gazetesine göre, kraliyet çifti hem mülkün satın alımını hem de tadilat masraflarını kendileri karşılıyor, böylece vergi mükelleflerine ek bir yük getirilmemiş oluyor.

TARİHİ YAPI YUVAYA DÖNÜŞÜYOR

Gazete ayrıca, ikinci derece tarihi yapı statüsündeki mülkte küçük çaplı tadilatların şimdiden başladığını bildirdi.

Yeni evleri, ailenin halen yaşadığı Windsor’daki Adelaide Cottage’dan kısa bir mesafe olacak. Çocuklar ise yakındaki Lambrook Okulu’na devam ediyor.

Veliaht prens olarak William, babasının tahta çıkmasının ardından, 1 milyar sterlinden fazla değer biçilen Cornwall Dükalığı’ndaki arazi, mülk ve yatırım portföyünü miras almıştı.



The Sun’a göre, Forest Lodge serbest piyasada satışa çıksa yaklaşık 16 milyon sterlin değerinde olurdu. Mülkün mülkiyeti Kral’a ait.