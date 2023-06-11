Kraliyet muhafızları provada bayıldı

İngiltere'de aşırı sıcak nedeniyle kraliyet muhafızlarından bayılanlar oldu. Kimi sedyeyle alandan alındı, kimiyse tekrar ayağa kalıp provaya devam etti.



1500'den fazla asker, 17 Haziran'da ordu alayları tarafından yapılacak "Trooping the Colour" adlı geçit töreninin provasını yapıyordu. Prens William da askerleri denetlemek için provadaydı.



Provanın yapıldığı gün Londra'da hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseldi. Provaya yün üniforma ve ayı postundan şapkalarla katılan askerlerin bazıları sıcağa dayanamayarak bayıldı.



Bayılan kraliyet muhafızlarının yardımına bölgedeki ilkyardım görevlileri sedyelerle koştu.



Prens William Twitter'dan paylaştığı mesajında sıcak havada provaya katılan askerlere teşekkür etti ve "Zor koşullarda hepiniz çok iyi iş çıkardınız" ifadelerini kullandı.



"Trooping the Colour" adı verilen, kökeni 17. yüzyıla kadar uzanan askeri geçit töreni, Birleşik Krallık hükümdarının resmi doğum gününü kutlamak için her yıl haziran ayında düzenleniyor. 17 Haziran'daki törene Kral 3. Charles hükümdar olarak ilk kez katılacak. Taç giyen Kral Charles varisleriyle poz verdi Haberi Görüntüle