Kraliyetin eski koruması konuştu: Prens Andrew korkunç bir insandı

Prens Andrew'un Epstein ve Maxwell ile ilişkisini inceleyen Prince Andrew: Banished (Prens Andrew: Sürgün Edilmiş) adlı belgesele konuşan eski koruma görevlisi Paul Page çarpıcı iddialarda bulundu.



1998 ile 2004 arasında görevini sürdüren Page, Prens Andrew'nun odasına giren kadınların sayısını hesap etmenin zor olduğunu söyledi.



Page, bir kraliyet ailesi üyesinin, maaş ödedikleri, kendilerini korumakla görevli kişilere daha nazik, terbiyeli ve saygılı davrandığının düşünüleceğini belirtip "Ama Andrew'da bunların hiçbiri yoktu. O korkunç bir insandı. Tam bir zorbaydı" diye sözlerini sürdürdü.



Kendisine yönelik cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Prens Andrew kraliyetteki birçok hakkını kaybetmiş Kraliçe'nin cenaze töreni sırasında çocuklarını tuttuğu 15 dakikalık nöbette özel izinle üniforma giyebilmişti.