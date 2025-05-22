Kris Jenner son haliyle kızı Kim Kardashian'a benzetildi

Kris Jenner, ünlü kuaför Chris Stapleton’ın Instagram'da yaptığı paylaşımda kızı Kim Kardashian 'a benzetildi.

Takipçiler, Jenner’ın değişimine inanamadı. Ses getiren pozlara, ''İlk fotoğrafta Kim sanmıştım'' ve ''Muhteşem görünüyor'' gibi yorumlar yapıldı.

