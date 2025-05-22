Kris Jenner son haliyle kızı Kim Kardashian'a benzetildi

69 yaşındaki reality yıldızı Kris Jenner, yeni görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Jenner'ın sosyal medyada paylaşılan karelerine yorum yağdı.

Kris Jenner son haliyle kızı Kim Kardashian'a benzetildi

Kris Jenner, ünlü kuaför Chris Stapleton’ın Instagram'da yaptığı paylaşımda kızı 'a benzetildi.

Kris Jenner son haliyle kızı Kim Kardashian'a benzetildi - 1

Takipçiler, Jenner’ın değişimine inanamadı. Ses getiren pozlara, ''İlk fotoğrafta Kim sanmıştım'' ve ''Muhteşem görünüyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Kris Jenner son haliyle kızı Kim Kardashian'a benzetildi - 2

Jenner’ın genç görünümünün sırrı, sosyal medyada merak konusu oldu. Bazıları reality yıldızının yüz germe operasyonu geçirdiğini iddia etti

Bazıları ise Jenner’ın yaptırdığı işlemleri fazla buldu. Bir kullanıcı,  “Elmacık dolgularını fazla kaçırmış” eleştirisinde bulundu.

Kris Jenner son haliyle kızı Kim Kardashian'a benzetildi - 3

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