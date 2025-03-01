Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan çiftinden yeni aşk pozu

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

"HER NORMAL ÇİFT GİBİ TARTIŞTIK"

Öte yandan ünlü çiftten Kubilay Aka, ayrılıkla ilgili ''Her normal çift gibi tartıştık. Instagram'dan çıkarttı Hafsa beni. Sonra da hemen takipleştik, buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa'ya sorsanız daha iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.