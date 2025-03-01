Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan çiftinden yeni aşk pozu
Oyuncu Kubilay Aka ile sevgilisi Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz aylarda kısa bir ayrılık yaşamış ancak 2 gün sonra barışmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftten yeni kareler geldi.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Kubilay Aka ile geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutluluklarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Ayrıldıkları iddia edilen ünlü çift, aralarındaki problemi kısa sürede çözdü. İkili, sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.
İlişkilerine ikinci bir şans veren Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya üzerinden mutluluklarını paylaşmaya devam ediyor.
ÖPMELERE DOYAMADI
Son olarak Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka’nın kendisini öpmeye doyamadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çiftin aşk dolu pozu büyük ilgi gördü.
"HER NORMAL ÇİFT GİBİ TARTIŞTIK"
Öte yandan ünlü çiftten Kubilay Aka, ayrılıkla ilgili ''Her normal çift gibi tartıştık. Instagram'dan çıkarttı Hafsa beni. Sonra da hemen takipleştik, buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa'ya sorsanız daha iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.
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