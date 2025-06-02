Küçük Kadınlar filminin yıldızı anne oluyor: 12 yaşında Oscar'a aday gösterilmişti
Fransız Postası, Kefaret, Özgürlük Yolu ve Cennetimden Bakarken gibi yapımlarla tanınan oyuncu Saoirse Ronan hamile olduğunu duyurdu.
İrlandalı oyuncu Saoirse anne oluyor. 31 yaşındaki oyuncu ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Son olarak The Outrun filmiyle adından söz ettiren yıldız, geçtiğimiz yıl Haziran ayında oyuncu Jack Lowden ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti.
Oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı Louis Vuitton etkinliğinde belirginleşen karnıyla dikkat çekmişti.
Jack Lowden ile Ronan 2018 yılında Mary Queen of Scots filminde tanıştı.
Oyuncu, 12 yaşındayken rol aldığı Kefaret (2007) filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterilmişti. Ronan daha sonra Brooklyn (2016), Ladybird (2018) ve Küçük Kadınlar (2020) filmleriyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Saoirse Ronan
- Magazin Haberleri
- Bebek