Küçük Kadınlar filminin yıldızı anne oluyor: 12 yaşında Oscar'a aday gösterilmişti

İrlandalı oyuncu Saoirse anne oluyor. 31 yaşındaki oyuncu ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Son olarak The Outrun filmiyle adından söz ettiren yıldız, geçtiğimiz yıl Haziran ayında oyuncu Jack Lowden ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti.



Oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı Louis Vuitton etkinliğinde belirginleşen karnıyla dikkat çekmişti.

