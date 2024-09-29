Kurt Cobain'in kızı Frances Bean Cobain anne oldu

32 yaşında Cobain, eşi Riley ile bir erkek çocuğu sahibi oldu. Frances Cobain sosyal medya hesabında kızının ilk anlarını paylaştı ve "Dünyaya hoşgeldin. Senin her şeyden daha çok seviyoruz" notun düştü.

Cobain, ünlü kaykaycı Tony Hawk'ın oğlu Riley Hawk 7 Ekim 2023 tarihinde dünyaevine girmişti.

Frances, babası Kurt Cobain 27 yaşında aşırı dozdan hayatını kaybettiğinde 20 aylıktı.



Frances Cobain 2015 yılında Rolling Stone’a verdiği röportajda “Kurt, sanatını feda etmesi gereken bir noktaya geldi çünkü dünya ondan bunu talep etti. Bence bu, artık hayatta olmak istememesinin asıl sebeplerinden biri, herkes onsuz daha mutlu olurdu. Ama eğer yaşasaydı bir babam olurdu ve bu inanılmaz bir şey olurdu” demişti.