Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç yıllar sonra ortaya çıktı

"İNSANLAR NASIL BENİMSEDİ BİLMİYORUM"

Kurtlar Vadisi'nin hala konuşulmasıyla ilgili yorum yapan Olgaç, "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez. Onun için insanlar ondan kurtulamıyor. Bizde kurtulamıyoruz. Halen herkes Kılıç diyor. Aslında aynı kanalda bir gün arayla dört sene 'Kurtlar Vadisi' ertesi gün 'Hayat Bilgisi'nde yer aldım. İki dizinin seyircisi ayrıydı" dedi.

Ekranlara döneceğini müjdeleyen usta oyuncu, yeni porjesinden "Yakında 'Kızgın Topraklar' dizisi başlayacak. Ürgüp'te çekeceğiz" sözleriyle bahsetti.