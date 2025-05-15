Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç yıllar sonra ortaya çıktı
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde "Kılıç Bey" karakterine hayat veren Atilla Olgaç, yıllar sonra ortaya çıktı. Kızıyla görüntülenen ünlü isim, ekranlara döneceğini müjdeledi.
Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle yayınladığı günlerde izleyicileri ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi, finalinin üzerinden yıllar geçse bile popülerliğini korumaya devam ediyor.
Dizideki karakterler ve onları canlandıran ünlü isimler zaman zaman gündem oluyor.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Karahanlı'nın sağ kolu ve Kurtlar Konseyi'nin güçlü üyelerinden biri olan Kılıç Bey karakterini canlandıran Atilla Olgaç, seneler sonra objektiflere yansıdı.
Snob Magazin'in haberine göre; kızıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Atilla Olgaç, beyazlayan saç ve sakallarıyla görenleri şaşırttı.
"İNSANLAR NASIL BENİMSEDİ BİLMİYORUM"
Kurtlar Vadisi'nin hala konuşulmasıyla ilgili yorum yapan Olgaç, "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez. Onun için insanlar ondan kurtulamıyor. Bizde kurtulamıyoruz. Halen herkes Kılıç diyor. Aslında aynı kanalda bir gün arayla dört sene 'Kurtlar Vadisi' ertesi gün 'Hayat Bilgisi'nde yer aldım. İki dizinin seyircisi ayrıydı" dedi.
Ekranlara döneceğini müjdeleyen usta oyuncu, yeni porjesinden "Yakında 'Kızgın Topraklar' dizisi başlayacak. Ürgüp'te çekeceğiz" sözleriyle bahsetti.
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