Kuruluş Osman yıldızları Çağrı Şensoy ile Buse Arslan bebek bekliyor: Kızının adını açıkladı
Kuruluş Osman dizisinde rol alan Çağrı Şensoy ile eşi Buse Arslan ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.Çift, bebeklerine verecekleri ismi açıkladı.
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Çağrı Şensoy ile 2023 yılında dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz haftalarda paylaşarak ilk çocuklarını beklediklerini duyuran çift gün sayıyor. 2. Sayfa'ya konuşan ünlü çift, bebeklerine verecekleri ismi açıkladı.
İlk çocuğunu kucağına almak için heyecanlı olan Çağrı Şensoy kızının adını "Yaz" olacağını açıkladı.
Ünlü çift, Kuruluş Osman dizi setinde tanışıp hayatlarını birleştirme kararı almıştı.
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